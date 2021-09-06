Архивы «Нового Дня» о прошлом Евгения Куйвашева

6 сентября 2011 года в УрФО сменился полпред. Николай Винниченко был освобожден от этой должности, и новым наместником президента стал Евгений Куйвашев. Сегодня, можно сказать, юбилей.

…Как вы помните, полпредом Куйвашев пробыл не слишком долго, уже на следующий год он был назначен губернаторствовать. А до того, как стать полпредом, будущий глава региона был комиссаром по инвестициям и председателем наблюдательного совета корпорации «Урал промышленный – Урал Полярный». И это тоже очень интересная история.

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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