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Понедельник, 6 сентября 2021, 19:59 мск

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Архивы «Нового Дня» о прошлом Евгения Куйвашева

6 сентября 2011 года в УрФО сменился полпред. Николай Винниченко был освобожден от этой должности, и новым наместником президента стал Евгений Куйвашев. Сегодня, можно сказать, юбилей.

…Как вы помните, полпредом Куйвашев пробыл не слишком долго, уже на следующий год он был назначен губернаторствовать. А до того, как стать полпредом, будущий глава региона был комиссаром по инвестициям и председателем наблюдательного совета корпорации «Урал промышленный – Урал Полярный». И это тоже очень интересная история.

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