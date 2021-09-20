Лучше всего за «Единую Россию» в Екатеринбурге проголосовали психбольница, военные и центр соцобслуживания

По последним опубликованным данным на сайте ГАС «Выборы», «Единая Россия» на выборах в свердловское заксобрание смогла набрать чуть больше 36%. «Новый День» посмотрел, как распределялось голосование на конкретных участках – в целом чаще других партию власти выбирают на временных участках. Менее трети голосов единороссы получили только в Кировском районе (29,7%).

Больше всего «Единую Россию» любят в УИКе №1690 Орджоникидзевского района – там находится центр социального обслуживания населения «Малахит». «За эту партию там проголосовали почти 80% избирателей. В этом же районе более 60% за партию власти проголосовали на участке №150 – он находится в психиатрической больнице.

В Ленинском округе весьма лояльное голосование было на трех участках. Выше других – 66,67 % – результат в Окружном военном клиническом госпитале. Кстати, на референдуме по Конституции здесь показали протестное голосование. Почти 60% выбрали партию власти в УИКе, который находился в здании управления соцполитики по Ленинскому району, более 53% – в школе №93. Также высокий процент показал временный участок в ДГКБ №9 в Верх-Исетском округе (Железнодорожная часть) – 50% поддержали «Единую Россию», но это всего 7 человек, участок весьма небольшой.

Как такового протестного голосования, то есть где бы единороссы показали очень низкий результат, не было нигде. Но практически в каждом округе нашлись УИКи, где эта партия не набрала и 30%.

Добавим, это не окончательные результаты, но близкие к ним. К сожалению, выяснить, сколько бюллетеней по заксо посчитано и обнародовано, не удалось – в пресс-службе свердловского избиркома соответствующий запрос «Нового Дня» проигнорировали. Данные по одномандатным округам вообще не публикуются, о них можно узнать только от кандидатов. Лидер свердловских единороссов Виктор Шептий уже заявил, что кандидаты от «Единой России» в Свердловской области проиграли в двух округах. По словам руководителя свердловских коммунистов Александра Ивачева, их взяли коммунисты – это Кировградский и Чкаловский округа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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