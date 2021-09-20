Архивы «Нового Дня» о партиях, куда берут геев или противников Путина

20 сентября 2014 года «Новый День», вооружившись скрытой камерой, в порядке субботнего троллинга выяснял, как вступить в партии. Вышло весело. Мы обнаружили скрытых либералов, готовых принимать в свои стройные ряды представителей ЛГБТ-сообщества, патриотов, втихаря изучавших телеканал «Дождь», и даже скрытых диссидентов, называющих Владимира Путина не самыми теплыми словами.

Екатеринбург. Другие новости 20.09.21

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