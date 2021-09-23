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Четверг, 23 сентября 2021, 19:26 мск

Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня» о юморе нулевых

23 сентября 2003 года в котловане на стройке в Асбесте плавал гроб. А на крышке плавающего гроба значился номер телефона и просьба позвонить по нему, если находка будет обнаружена. Владелец этого номера знать не знал, почему его контакты появились в таком странном месте. Кажется, это был розыгрыш.

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

Макаровский мост полностью откроют для автомобилей 31 октября. / Новым депутатам заксо торжественно вручат мандаты 28 сентября. / Энергетики грозят снова отключить троллейбусы Екатеринбурга за долги. Читать дальше

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