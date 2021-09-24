Архивы «Нового Дня» о забытых деревнях

24 сентября 2014 года «Новый День» проехался по свердловским деревням-призракам и попытался составить некое подобие карты затерявшихся населенных пунктов и объектов. К тому моменту в регионе официально насчитывалось около 130 поселений, где никто не живет. В действительности их было гораздо больше.

Деревни-призраки в основном сосредоточены на севере Среднего Урала. Оставленные деревянные крестьянские дома, дома помещиков и купцов, места, где венчали влюбленных и отпевали умерших, – рассказываем их историю.

А ниже – очень атмосферное видео.

Деревни-призраки

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