Архивы «Нового Дня» о пьянстве среди политиков

11 октября 2004 года уральские випы отказывались от алкоголя. Мера вынужденная: областное руководство вдруг решило, что подчиненные должны быть трезвы всегда, даже по праздникам. Сам Россель настоял, но, поговаривали, что имидж «непьющего губернатора» – это «очередной обман избирателей». Депутат областной думы (а ныне губернатор Омской области) Александр Бурков припомнил, сколько на самом деле мог выпить дедушка.

А в мэрии все было прямо наоборот: о трезвом образе жизни никто не говорил, зато пили в меру.

Кому из известных политиков хватало мизера, чтобы начать петь, кто из принципа употреблял только воду, для кого мэр всегда был с запахом виски – в нашей архивной публикации.

Екатеринбург. Другие новости 11.10.21

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