Архивы «Нового Дня» о росте цен на продукты

12 октября 2015 года «Новый День» подсчитывал, как изменились цены за год. На тот момент инфляция составила 16%, а продукты подорожали на 22%. Это официальные цифры, в реальности же на многое цены выросли больше.

Сейчас, в 2021 году, интересно посмотреть на цифры, которые тогда всех поражали. Рыба за 110 рублей, кило гуляша из говядины за 400, молоко по 40 рублей, десяток яиц – за 60… Показываем ставшие архивными чеки в этой публикации.

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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