Архивы «Нового Дня» о таблетке от всего

20 октября 1999 года уральские ученые объявили, что разработали супертаблетку. Это средство было сразу и от СПИДа, и от рака. Причем это было даже не лекарство, а пищевая добавка. А проспонсировал чудо-находку широко известный общественно-политический союз «Уралмаш». Название чудо-препарата держалось в тайне до окончания всех исследований.

…Вот. Хорошо было в 90-е, там лекарства от СПИДа и рака изобретали, а нынешние ученые до сих пор сражаются с коронавирусом.

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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