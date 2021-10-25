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Понедельник, 25 октября 2021, 09:52 мск

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«Урал» проиграл в Грозном и опустился на последнее место в таблице

Фото ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» со счетом 1:0 уступил «Ахмату» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги. Игра проходила в Грозном. Единственный гол забил на 70-й минуте вышедший на замену Сенин Себаи.

«Не хочется комментировать качество игры. В таких играх мы как минимум не должны проигрывать. Соперник мобилизован и настроен на борьбу точно так же, как и мы, но в каких-то эпизодах уступали «Ахмату». Говорить про конкретные моменты не буду. Мы проиграли», – сказал после игры главный тренер екатеринбуржцев Игорь Шалимов

По итогам матча «Урал» с 9 очками опустился на последнее место в таблице чемпионата России.

Следующий матч свердловчане проведут 31 октября. На выезде они встретятся с «Химками».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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