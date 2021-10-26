Архивы «Нового Дня» о ежедневном риске на селе

26 октября 2016 года жители поселка Луч рисковали жизнью, пытаясь попасть на работу, отвести детей в детсад или просто сходить в магазин. Впрочем, рисковали они и до этого дня, и после. В поселении на 150 человек не было никакой инфраструктуры, даже ближайший магазин – и тот находился через реку, в Сысерти. Попасть туда можно, либо преодолев 15 километров по дороге в объезд водоема, либо через полузатопленный сгнивший мост. Иногда доски уходили под воду прямо под людьми.

А чиновники объясняли, что не имеют права выделять деньги на ремонт, но обещали что-то придумать…

Екатеринбург. Другие новости 26.10.21

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