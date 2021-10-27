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Среда, 27 октября 2021, 20:06 мск

Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня» о махинациях в переписи

27 октября 2010 года в России шла перепись населения. А в Екатеринбурге занимались махинациями и подтасовками. Переписчики приписывали «лишние» квартиры, выдумывали ответы на вопросы. Организаторы, в свою очередь, тоже фантазировали, как могли: отказывали в выплатах, просили разыскать «мертвые души». О том, как шла предыдущая перепись – читайте историю из первых рук в нашем архивном материале.

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