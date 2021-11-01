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Понедельник, 1 ноября 2021, 11:41 мск

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«Урал» сыграл вничью с «Химками» и остался на дне таблицы

Фото ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл в вничью 0:0 с подмосковными «Химками» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги.

«Важно было не проиграть. А чтобы не потерпеть поражение, нельзя допускать ошибки. Мы их не допустили. Игра была боевая и равная. Во втором тайме у нас был момент, когда Колесниченко мог попасть на добивании в ворота после ошибки голкипера «Химок». Мы не использовали этот момент. Ничейный результат при такой игре – нормальный результат как для них, так и для нас», – сказал после игры главный тренер екатеринбуржцев Игорь Шалимов.

С учетом этой игры команда из Екатеринбурга не может победить 5 игр подряд. После 13 матчей «Урал» с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Следующую игру 7 ноября свердловчане проведут в Екатеринбурге против лидера чемпионата – «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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