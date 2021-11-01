Архивы «Нового Дня» о «главных вурдалаках» Российской Федерации

1 ноября 2010 года в Екатеринбурге оппозиция отмечала политический Хеллоуин. Организаторы акции в защиту 31-й статьи Конституции вывели на площадь 1905 года «политических монстров»: Путина в образе Дракулы, Медведева в маске Франкенштейна, министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев стал «оборотнем в погонах», а новый мэр Москвы Сергей Собянин – Смертью с косой.

По мнению организаторов акции, именно эти персонажи «олицетворяют злые силы современной российской власти, ущемляющие права граждан и политические свободы». В ходе митинга «монстры» не просто стояли, пугая прохожих, но и устроили целое представление – пили «народную кровь», сделанную из клюквенного сока.

Не верится, но всего 11 лет назад такое на самом деле было возможно в самом центре Екатеринбурга.

Екатеринбург. Другие новости 01.11.21

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