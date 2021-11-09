«Архивы Нового дня»: Египет закрыли из-за взрыва, что делать

9 ноября 2015 года туроператоры и туристы думали, что делать с путевками на отдых в Египет. За несколько дней до этого авиасообщение с этой страной приостановили из-за взрыва на борту самолета.

Вариантов у людей было немного: лететь в Турцию, где уже было холодно или доплатить серьезную сумму и выбрать Кипр или страны Азии. Туристы скандалили, туроператоры боялись разорения.

… Тогда, конечно, никто и не думал, какой удар по бизнесу и кошельку людей нанесет 2020 год.

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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