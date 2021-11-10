Архивы «Нового Дня» о выселении людей из домов

10 ноября 2011 года в Екатеринбурге зрел бунт. Мэрия решила выселить владельцев частных домов в Кировском районе. Неподалеку от их стареньких домиков построили элитки, к ним надо было тянуть коммуникации. Бараки мешали. Только вот собственникам чиновники предложили совсем смешную сумму – 450 тысяч рублей.

…Тогда никто и не думал, что через 10 лет жильцы старых домов будут готовиться к реновации на условиях, которые понятны не всем и нравятся тоже далеко не всем.

Екатеринбург. Другие новости 10.11.21

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