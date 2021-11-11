российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 ноября 2021, 19:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» об окончании эпохи Росселя

11 ноября 2009 года Свердловская область пыталась осмыслить казавшийся тогда невероятным факт: Эдуард Россель уходит с поста губернатора. Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение заксобрания кандидатуру железнодорожника Александра Мишарина. Губернатор Россель бился за свой пост до последнего. В течение без малого трех месяцев московские и уральские эксперты гадали: уйдет патриарх уральской политики или в очередной раз останется. В конце концов Кремль сказал свое слово: Россель уходит.

Шокированным экспертам оставалось лишь гадать, что теперь будет делать отставной губернатор, и что будет со Свердловской областью.

…Дальнейшее развитие событий показало, что Мишарину не суждено было задержаться на своем посту надолго – в 2012 году ему на смену пришел Евгений Куйвашев.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

«Лишь бы из одного барака в другой не переселили»: мнения жильцов, дома которых оказались в программе реновации (ФОТО, ВИДЕО). / Комиссия УФАС не прислушалась к аргументам защитников аэровокзала «Уктус». / Росстандарт: через два года разбавленное топливо исчезнет с АЗС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня» о выселении людей из домов

Архивы «Нового Дня». Египет закрыли из-за взрыва, что делать

Архивы «Нового Дня». В мечтах о метро

Архивы «Нового Дня» о черном гробе у мэрии

Архивы «Нового Дня» о том самом гимне психбольницы

Архивы «Нового Дня» о «главных вурдалаках» Российской Федерации

Архивы «Нового Дня» о беспризорниках, которых нет

Архивы «Нового Дня» о махинациях в переписи

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Архивы «Нового Дня»,