Архивы «Нового Дня» об окончании эпохи Росселя

11 ноября 2009 года Свердловская область пыталась осмыслить казавшийся тогда невероятным факт: Эдуард Россель уходит с поста губернатора. Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение заксобрания кандидатуру железнодорожника Александра Мишарина. Губернатор Россель бился за свой пост до последнего. В течение без малого трех месяцев московские и уральские эксперты гадали: уйдет патриарх уральской политики или в очередной раз останется. В конце концов Кремль сказал свое слово: Россель уходит.

Шокированным экспертам оставалось лишь гадать, что теперь будет делать отставной губернатор, и что будет со Свердловской областью.

…Дальнейшее развитие событий показало, что Мишарину не суждено было задержаться на своем посту надолго – в 2012 году ему на смену пришел Евгений Куйвашев.

Екатеринбург. Другие новости 11.11.21

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