Архивы: «Новый День» отмечает день рождения

12 ноября 2001 года наше агентство получило лицензию на вещание. Сегодня нам 20 лет! На самом деле, даже больше. В конце 1998 года группа энтузиастов от журналистики и пиара организовала информационно-аналитическое агентство «Регион-Информ». В ходе определенных разногласий в 2001 году все сотрудники агентства приняли решение уволиться и учредить новое СМИ – «Новый Регион». А в 2014 году мы взяли новое название и стали «Новым Днем».

Как и предыдущие 19 лет, коллектив в этот праздничный день находится на рабочем месте и делает новости. Впрочем, уже наступил праздничный вечер. А значит, можно отметить.

Спасибо, что выбираете нас. За 20 лет мы выпустили сотни тысяч важных новостей, сняли несколько тысяч фото и видеосюжетов. Продолжаем дальше в том же духе!

Екатеринбург. Другие новости 12.11.21

Из колонии сбежал двухметровый убийца. Особая примета: татуировка смерть с косой (ФОТО). / «Идея отличная!» Горожане об инициативе продавать алкоголь по QR-кодам (ВИДЕО). / Мертвый груз – чеки. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых отходах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»