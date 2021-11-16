Архивы «Нового Дня» о хокку про Путина

16 ноября 2007 года «Новый День» объявил конкурс на лучшее хокку на остро-политическую тему – (не)уход Путина с поста президента. Истекал второй срок главы государства, и все гадали, что же будет дальше. А мы публиковали шедевры народного творчества. Почитайте подборку креатива.

А по этой ссылке – финалисты. И одним из трехстиший наш читатель предсказал «обнуление» за 13 лет до него (а победителем конкурса признали ФСБ).

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