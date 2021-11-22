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Архивы «Нового Дня» о священниках под ногами фанатов Бориса Моисеева

22 ноября 2005 года Екатеринбург обсуждал концерт Бориса Моисеева. А точнее – попытку его сорвать. Против шоумена выступили священники. Концерт должен был проходить напротив Храма-на-Крови, служители культа загодя объявили, что постараются помешать непотребству. И вот настоятель Крестовоздвиженского мужского монастыря отец Флавиан лег у входа в ККТ «Космос». Он надеялся, что через священника никто не перешагнет.

…Никто и не перешагнул. Но и билеты никто не сдал. Концерт состоялся.

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