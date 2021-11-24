Матч «Урал» – «Сочи» в Екатеринбурге смогут посетить 10 тысяч болельщиков

Футбольный клуб «Урал» получил разрешение от Роспотребнадзора на допуск 30% зрителей на домашние матчи. Это значит, что футбол на «Екатеринбург Арене» теперь смогут посещать более 10 тысяч болельщиков.

Ближайший матч «Урал» проведет 27 ноября, в котором сыграет против «Сочи». Билеты скоро поступят в продажу, сообщили в пресс-службе клуба. Для допуска на стадион зрителям нужно иметь при себе QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Несовершеннолетние болельщики смогут придти на матч только в сопровождении взрослых, у которых есть QR-код.

Ранее Роспотребнадзор одобрил присутствие 30% зрителей на матчах хоккейного клуба «Автомобилист» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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