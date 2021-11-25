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Четверг, 25 ноября 2021, 19:48 мск

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Архивы «Нового Дня» об открытии Ельцин-центра

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге торжественно открывали Ельцин-центр. Приехали и президент Владимир Путин, и премьер Дмитрий Медведев, и жена первого президента Наина Ельцина. Путин, выступая с речь, сказал, что россияне должны учиться «бережно и объективно» относиться к своей истории, как к «неразрывному многовековому пути, на котором были и крутые повороты, и ошибки, и блестящие победы». Необходимо извлекать уроки из своей истории и понимать ее нравственное значение, и экспозиция центра – именно такой взгляд на один из ключевых этапов в истории России.

…В тот день, конечно, в городе были митинги противников Ельцина, в основном, коммунистов. С годами хейтеров Ельцин-центра прибавилось. Некоторым из них весьма комфортно при нынешней власти. И никакого диссонанса они не замечают.

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