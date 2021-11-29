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Понедельник, 29 ноября 2021, 18:55 мск

Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня» о поиске виновных во вспышке кори

29 ноября 2016 года в Екатеринбурге начиналась вспышка кори. Под вопросом этот диагноз был у 60 жителей города, среди них были как те, кто не ставил прививку из-за убеждений, так и те, кого в детстве привили, но во взрослом возрасте ревакцинации не было, – а власти, между тем, оперативно нашли виноватых. Во всем обвинили семью, вернувшуюся из Болгарии. Видимо просто потому, что в Европе было несколько случаев кори, заболевание достаточно серьезное, и виновных найти было надо. Не могли же быть виноваты санврач или медики, вовремя не распознавшие заболевание? Почитайте, какую травлю организовали семье, чьи данные слили через официальное СМИ свердловского правительства.

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