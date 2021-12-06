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Архивы «Нового Дня» о бункере Пантыкина

6 декабря 2006 года Александр Пантыкин готовился к концу света, как и многие другие, – планировалось, что 21 декабря этот мир исчезнет. Дедушка уральского рока нашей съемочной бригаде показал бункер, в котором планировал спасаться. Он заготовил бензин, воду, консервы, в общем, все что нужно.

По версии композитора, после апокалипсиса появится новая формация людей, которые научатся делать добро.

Бункер Пантыкина и интервью с известным композитором – в нашем архивном видеоматериале.

Бункер Пантыкина

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