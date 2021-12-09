Архивы «Нового Дня» о коррупции и отрубании рук

9 декабря 2014 года, в День борьбы с коррупцией, мы опрашивали жителей Екатеринбурга – как все-таки стоит бороться с коррупцией? Людям нравятся варианты с отрубанием рук и смертной казнью. 12 лет за взяточничество они не считают эффективной мерой.

И совсем другие ответы давали на этот вопрос чиновники. Например, повысить зарплату, чтоб не хотелось деньги брать, или наказывать тех, кто дает, а не тех, кто берет. Или просто уволить с работы. Читайте подробнее в нашем архивном материале.

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