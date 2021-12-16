Что будет с метро, возвращение Краснознаменной группы и повышение цены на проезд: итоговая пресс-конференция мэра Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал первую пресс-конференцию по итогам работы на посту мэра. Полтора часа градоначальник отвечал на вопросы журналистов и комментировал самые резонансные городские события. «Новый День» кратко пересказывает содержание встречи.

Из важного: Алексей Орлов анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро с 1 февраля 2022 года подорожает до 33 рублей. В новый тариф заложена инвестнадбавка для обновления подвижного состава метрополитена, а также покрытие возросших расходов на топливо и зарплату водителей.

Градоначальник также сообщил, что Екатеринбург не отказывается от идеи строительства второй ветки метро, но сейчас это слишком дорогое удовольствие. Поэтому власти больше склоняются к варианту продления действующей линии – в микрорайоны Уралмаш и Уктус. Орлов объяснил это тем, что город растет, появляются новые жилые комплексы. Альтернативой подземке может стать городская электричка. Этот проект городские власти сейчас активно развивают совместно с РЖД. Еще Алексей Орлов пообещал, что администрация города разберется с долгами «Гортранса» и больше не допустит отключения от электричества троллейбусов, как было летом 2021 года.

Мэр также объяснил, что будет с памятниками архитектуры, которые попали в зону КРТ, или по-простому, реновации. Застройщиков обяжут приспособить объекты культурного наследия под новые цели, например, открыть в них музей или детский клуб. В любом случае, исторические здания сносить никто не будет, пообещал Орлов.

Достаточно подробно глава города высказался по нашумевшему проекту строительства термальных источников «Баден-Баден» на озере Шарташ. Орлов считает, что проект не нанесет вреда окружающей среде и станет хорошим местом для отдыха горожан.

Мэр ответил и на вопрос о возвращении барельефа Сталина на фасад окружного Дома офицеров. Он заявил, что здание принадлежит Минобороны и является архитектурным памятником, поэтому городская администрация не могла помешать установке барельефа. При этом власти думают о восстановлении другого памятника советского времени – Краснознаменной группы. Раньше конструкция стояла на Плотинке, но сейчас «совет неравнодушных горожан», сформированный при главе, обсуждает новое место размещения объекта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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