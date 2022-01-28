Желающих стать мэром много, но конкурс может сорваться: в Белоярке все опять не просто

Сегодня в Белоярском городском округе завершается прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Борьба обещает быть напряженной.

Как рассказал «Новому Дню» депутат местной думы, начальник отдела кадров Белоярской ЦРБ Василий Богатов, на конкурс заявился он и еще несколько его коллег. По данным агентства, среди народных избранников, которые поборются за кресло мэра, – директор МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Белоярского городского округа» Сергей Платоненко, бывший начальник Дома офицеров ЦВО, ныне пенсионер Станислав Довгалюк, временно неработающий Юрий Глушков. Все они были избраны в думу как беспартийные самовыдвиженцы.

Кроме того, есть сведения, что документы подали глава Белоярского в 2009-2013 гг. Александр Привалов, руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом Татьяна Берсенева, генеральный директор АПК «Белореченский» Александр Кожевников и, довольно неожиданно, – депутат городской думы Екатеринбурга от ЛДПР Григорий Вихарев.

Последний сегодня не стал отвечать на вопрос «Нового Дня», чем же его так привлек Белоярский. «Поймите меня правильно, еще не завершился первый этап конкурса, поэтому я пока считаю говорить о своей мотивации и программе нецелесообразным», – сказал Вихарев, пообещав дать более подробный комментарий после заседания конкурсной комиссии 7 февраля.

Всего, по данным агентства, в конкурсе участвуют 11 человек. Председатель БГД, член конкурсной комиссии Владимир Кошкарев сегодня отказался раскрывать «Новому Дню» имена участников, обещая сделать это после следующего заседания комиссии, назначенного на 7 февраля. В то же время ранее Кошкарев дал понять, что депутаты местной думы настроены на то, чтобы главой стал кто-то местный, постоянно проживающий в Белоярском.

На этой почве у местной половины конкурсной комиссии ранее возник конфликт с «губернаторской» половиной. Первые хотели избрать председателем Кошкарева, вторые – представителя резиденции Вадима Дубичева. Предыдущее заседание закончилось ничем. Знакомый с ситуацией собеседник агентства сообщил, что если председателя не выберут и в следующий раз, комиссия будет распущена, а все конкурсные процедуры начнутся сначала. При таком раскладе администрация губернатора пока не считает нужным поддерживать кого-то из кандидатов.

Как уже писал «Новый День», сейчас Белояркой руководит уже второй врио за два месяца – начальник финансово-бюджетного управления администрации БГО Людмила Туманова. Ее дума назначила 17 января 2022 года, после того как депутаты по представлению прокурора сняли статус врио с Михаила Иванова, который занял этот пост только в декабре 2021-го. Прокурор обвинил Иванова в том, что тот передал в аренду КФХ «Малиновка» пять муниципальных земельных участков без проведения торгов.

Предшественник Иванова, Андрей Горбов, тоже ушел со скандалом. В ноябре он написал заявление по собственному желанию, но не стал дожидаться, пока его рассмотрят депутаты. А 13 декабря дума приняла решение об удалении Горбова в отставку по представлению прокурора за нарушения антикоррупционного законодательства. Проведенная в отношении Горбова проверка выявила, что с 2018 по 2020 гг. он неоднократно выписывал себе премии без согласования с местной думой. В конце года Горбов, настаивающий на том, что он уволился по собственному желанию, подал на думу в суд. Заседание состоится 4 февраля.

Белоярский, Евгения Вирачева

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