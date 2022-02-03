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Четверг, 3 февраля 2022, 11:42 мск

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«Уральские авиалинии» пополнили свой парк еще одним лайнером нового поколения (ФОТО)

Фото: Юрий Ломакин

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает пополнять свой парк самолетами семейства Airbus A320neo.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, вчера вечером в Екатеринбург прилетел первый в этом году A321neo с бортовым номером VP-BFJ. Он прибыл с завода в Гамбурге и стал десятым лайнером нового поколения в авиапарке. Самолет имеет монокомпоновку экономического класса, рассчитанную на размещение 240 пассажиров.

A321neo оснащен двигателями LEAP-1A32 производства CFM International, которые отличаются пониженным уровнем шума, а выбросы оксида азота у него ниже примерно вдвое по сравнению с другими моделями.

Напомним, линейка самолетов Airbus A320neo – это самолеты с увеличенной дальностью, они могут летать без промежуточных посадок на расстояние до 7 400 км. В настоящий момент авиакомпания эксплуатирует 53 самолета (14 Airbus А321, 24 Airbus А320, 5 Airbus А319, 3 Airbus A320neo, 7 Airbus А321neo). В текущем году планируется принять еще три новых лайнера Airbus А321neo, один из них совсем скоро – в феврале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Уральские авиалинии

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