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Пятница, 11 марта 2022, 12:28 мск

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Два грузинских футболиста ушли из «Урала»

Футбольный клуб «Урал» и два грузинских футболиста – Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе – по взаимному согласию сторон приостановили действие контрактов, сообщили в пресс-службе команды. «Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня», – уточнили в клубе.

Гагнидзе играл за «шмелей» по арендному контракту, он провел за клуб 13 матчей, у Цулукидзе был полноценный контракт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / ФК «Урал»

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