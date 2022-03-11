Два грузинских футболиста ушли из «Урала»

Футбольный клуб «Урал» и два грузинских футболиста – Лука Гагнидзе и Лука Цулукидзе – по взаимному согласию сторон приостановили действие контрактов, сообщили в пресс-службе команды. «Это решение принято по просьбе игроков в связи с заявлением ФИФА о разрешении футболистам приостанавливать действие своих контрактов. Данная норма действует до 30 июня», – уточнили в клубе.

Гагнидзе играл за «шмелей» по арендному контракту, он провел за клуб 13 матчей, у Цулукидзе был полноценный контракт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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