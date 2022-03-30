В Екатеринбурге начинаются репетиции парада Победы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке города к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в дни репетиций военные перекроют ряд городских улиц. В частности, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля с 07:40 до 09:30, а с 09:00 до 14:00 – по улицам Новосибирской второй (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй).

Движение по проспекту Ленина (от Пушкина до Хохрякова), улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта) ГИБДД закроет с 20:00 20 апреля до 04:00 21 апреля, а также с 20:00 27 апреля до 04:00 28 апреля.

В таком же режиме – с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля, с 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая, а также с 05:00 до 12:00 7 мая движение транспорта будет закрыто на следующих участках: проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Репина), улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

Также предусмотрено оперативное закрытие движения всех видов транспорта по улицам Окраинной (от Палисадной до Дорожной), Палисадной (от Окраинной до Новосибирской второй), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Московской), Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по пандусам транспортной развязки на улице Московской – с 19:00 25 и 29 апреля, 5 мая, а также с 05:00 7 и 9 мая.

На площади 1905 года будет запрещена стоянка автотранспорта с 20:00 20 апреля до 04:00 21 апреля, с 20:00 25 апреля до 04:00 26 апреля, с 20:00 27 апреля до 04:00 28 апреля, с 20:00 29 апреля до 04:00 30 апреля, с 20:00 5 мая до 04:00 6 мая, с 05:00 до 12:00 7 мая.

«Время проведения утренних и ночных репетиций из года в год одинаковое. Оно выбрано с учетом интересов горожан. Как правило, к 09:00 большинство из них уже добрались до своих рабочих мест. И ночные тренировки в центральной части города также проводятся не в часы пик, а в то время, когда неудобства для жителей сведены к минимуму», – пояснили сотрудники пресс-службы Центрального военного округа. Полиция обеспечит охрану общественного порядка, безопасность движения транспорта и пешеходов на пути прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона в местах проведения тренировок.

Городские власти призывают екатеринбуржцев отнестись к процессу подготовки к празднику с пониманием.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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