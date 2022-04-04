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Понедельник, 4 апреля 2022, 11:35 мск

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Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада

Завтра, 5 апреля, в Екатеринбурге состоится первая тренировка военных перед парадом 9 Мая.

Во время репетиции перекроют несколько городских улиц. В частности, будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской) – с 07:40 до 09:30, а с 09:00 до 14:00 – по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).

По такой же схеме движение будет перекрываться 7, 12, 14, 19 и 21 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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