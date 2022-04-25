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Понедельник, 25 апреля 2022, 08:11 мск

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На 9 Мая в Екатеринбурге выступят Полина Гагарина и группа «Любэ»

Стали известны имена хедлайнеров, которые в этом году выступят в Екатеринбурге на концерте в День Победы. 9 мая в Историческом сквере ждут Полину Гагарину и группу «Любэ», они выйдут на сцену в 19 часов. Вести концерт будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин.

Организацией праздничного концерта занимается Фонд святой Екатерины, а сценаристом стал известный актер Сергей Исаев. В этом году генеральной линией станут воспоминания о трудных испытаниях 1941-1945 годов. Программа будет называться «Дорогами памяти» и, кроме песен, будет включать в себя стихи известных поэтов и выступление Уральского государственного академического русского народного хора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / День Победы

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