Со 2 по 9 мая в пяти районах Екатеринбурга ограничат торговлю алкоголем

В Екатеринбурге на время торжественных и спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, будут ограничивать продажу алкоголя. Первые запреты на торговлю вступят в силу уже 2 мая, самые массовые – 9 мая.

Согласно постановлению горадминистрации, временное ограничение на продажу спиртного будет вводиться в центре Екатеринбурга, на ВИЗе, в Академическом, а также на Уралмаше и Эльмаше.

2 мая с 8 до 13 часов нельзя будет купить алкоголь в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

6 мая с 10:30 до 15:00 не будут торговать на ВИЗе: на улице Заводской,

от улицы Кирова до улицы Татищева, на улице Кирова, от улицы Заводской

до улицы Каменщиков;

7 мая ограничения вводят с 08:00 до 13:00 в границах улиц 8 Марта – Антона Валека – Вайнера – переулка Театрального;

С 09:00 до 12:30 – на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

9 мая

С 08:00 до 23:00 в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;

С 10:00 до 23:00 – в границах улиц – Красных борцов –Кировградской – Машиностроителей;

С 20:30 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина;

С 12:00 до 18:00 – в границах улиц Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Стачек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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