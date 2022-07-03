Споры о «Ельцин-центре», продуктовая корзина и малоснежное уральское лето: итоги недели от РИА «Новый день»

Закончился первый месяц календарного лета. На Урале он был весьма прохладным. Зато начинает оживать политическая повестка в преддверии выборов, а ситуация в экономике меняется с каждым днем. Об этом и других важнейших событиях недели – в кратком обзоре «Нового Дня».

В политике

На этой неделе губернатор Евгений Куйвашев выступил в заксобрании с ежегодным отчетом о деятельности областного правительства. Заявив, что регион многого достиг, он все же честно предупредил депутатов, что впереди – тяжелые испытания, связанные с санкциями и уходом западных компаний.

В тот же день Куйвашев вступил в полемику со своим будущим соперником на выборах, коммунистом Александром Ивачевым, который выступил против «Ельцин-центра». «Ну что ж вы до Бориса Николаевича Ельцина-то докопались? Ваш предшественник, первый секретарь обкома КПСС, такой же, каким сегодня являетесь вы, коллега, можно сказать, его дорогой идете», – сказал Куйвашев Ивачеву.

В экономике

На этой неделе представители крупного ретейла рассказали, что после ввода санкций и роста цен продуктовая корзина жителей Свердловской области кардинально не изменилась. Никто, по их словам, не перешел на картошку, молоко и курицу, люди по-прежнему готовы покупать более дорогие товары.

Тем временем банки продолжают снижать ставки по вкладам в долларах или вовсе перестают предлагать такие продукты. «Новый День» проверил, куда еще можно отнести американскую валюту и получить максимальный процент.

Не самые радостные новости в туристической отрасли. В этом году туристам не стоит ждать горящих туров. Особенность текущей ситуации такова, что туры раскупаются заранее, несмотря на цены. Отели и в России, и в доступных зарубежных странах встают «на стоп».

В обществе

Последняя неделя июня на Среднем Урале выдалась довольно прохладной и сырой. Во вторник в Екатеринбурге был самый холодный в этом месяце день – всего 6,6 градусов выше нуля. Но, как обещают синоптики, уже в первой половине июля стоит ожидать потепления.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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