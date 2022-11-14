Футбольный матч «Урал» – ЦСКА в Екатеринбурге будет бесплатным для студентов

ФК «Урал» пригласил всех студентов Екатеринбурга и Свердловской области на домашний матч против московского ЦСКА в пятом туре Кубка России. Игра состоится 22 ноября на «Екатеринбург Арене». Вход на трибуны для студентов будет бесплатным.

«Игра с армейцами станет крайней домашней встречей для нашей команды в этом календарном году, и перед долгой зимней паузой нам бы хотелось, чтобы как можно больше зрителей пришло на трибуны «Екатеринбург Арены», – прокомментировал решение клуба президент «Урала» Григорий Иванов.

Владельцы абонементов сезона-2022/23 также смогут посетить матч бесплатно. Болельщики должны иметь абонемент в электронном или пластиковом варианте, если такого формата нет – нужно обратиться в офис клуба. Продажа билетов на игру «Урал» – ЦСКА» уже открыта на сайте клуба и в клубном магазине в ТЦ «Гринвич». Для посещения кубкового матча не требуется Fan ID, для доступа на стадион необходим только билет или абонемент.

ФК «Урал» не проигрывает уже два месяца. С конца сентября екатеринбургский клуб в Российской премьер-лиге одержал пять побед и дважды сыграл вничью, набрав 17 очков. В розыгрыше Кубка России у «Урала» две победы подряд. Тренер уральцев Виктор Гончаренко в октябре был признан лучшим тренером РПЛ. Примечательно, что специалист взял руководство над клубом в августе после крайне неудачного для ФК «Урал» начала сезона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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