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Пятница, 31 марта 2023, 09:03 мск

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Сотрудники «Уральских авиалиний» получили государственные награды (ФОТО)

Фото: «Уральские авиалинии»

Министр транспорта России Виталий Савельев вручил в Москве государственные награды сотрудникам авиакомпании «Уральские авиалинии». Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Заместитель генерального директора, директор авиационного технического центра Игорь Поддубный получил почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Председатель профсоюзной организации летного состава Владимир Вебер награжден орденом Дружбы. Старший пилот-инструктор центра подготовки и переучивания летного состава (ЦППЛС), заместитель начальника ЦППЛС по летным стандартам Владимир Шевчук удостоен звания «Заслуженный пилот Российской Федерации».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Уральские авиалинии

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