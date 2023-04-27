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Четверг, 27 апреля 2023, 15:54 мск

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«Уральские авиалинии» в очередной раз получили премию «Крылья России»

Фото: «Уральские авиалинии»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила диплом премии «Крылья России» в номинации «Авиакомпания года – пассажирские перевозки на международных воздушных линиях» в группе компаний с объемом перевозок от 1,5 млн пассажиров. Церемония награждения прошла в Москве.

«Авиакомпания заслужила эту награду. В непростых условиях 2022 года мы сохранили коллектив, сберегли уникальный опыт и компетенции, пересмотрели сеть маршрутов внутри страны. Системно и последовательно решали все возникающие проблемы. Открыли более 20 новых прямых российских маршрутов, среди которых: Грозный, Махачкала, Владикавказ, Астрахань, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. В условиях закрытия почти всех границ, выполняя регулярную полетную программу только в Таджикистан и Киргизию, мы перевезли 2,8 млн человек. Таким образом, международный пассажиропоток авиакомпании превысил показатели 2021 года, а доля МВЛ в структуре рейсов составила внушительные 34%», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Национальная отраслевая премия «Крылья России» учреждена в 1997 году Российской ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение» и уже много лет является признанной отраслевой наградой, отмечающей успехи отечественных авиакомпаний в развитии гражданской авиации страны. Номинантов оценивал независимый экспертный совет, состоящий из представителей авиационной отрасли, общественных организаций и СМИ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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Метки / Уральские авиалинии

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