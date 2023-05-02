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Вторник, 2 мая 2023, 16:23 мск

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Вечные огни подготовили к Дню Победы

Фото: Екатеринбурггаз

Перед празднованием Дня Победы в Екатеринбурге специалисты провели комплексное техобслуживание обоих мемориальных комплексов Вечный огонь – на площади Коммунаров и Широкореченском кладбище.

Газовики очистили чаши Вечных огней от загрязнений, проверили герметичность соединений, отрегулировали процесс сжигания газа.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбурггаза, чтобы Вечный огонь горел ровно и стабильно, за ним необходим постоянный уход и бережное отношение горожан. «Накануне майских праздников традиционно стараемся освежить внешний вид Вечного огня. Сегодня мы подкрасили элементы чаши мемориала на площади Коммунаров», – рассказала мастер службы подземных сетей Производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Наталья Бовкунович.

Вечный огонь в центре Екатеринбурга был зажжен в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. Первоначально мемориал питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. В начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. В 2020 году появился защитный механизм для предотвращения попадания крупного мусора в чашу.

Вечный огонь на Широкореченском комплексе был зажжен в 2015 году. Он оснащен более современным оборудованием и автоматической системой управления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / День Победы

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