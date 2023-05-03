В день матча «Урал» – ЦСКА в Екатеринбурге перекроют дороги из-за репетиции парада

Сегодня вечером Екатеринбург ожидает сразу два значительных события: футбольный матч «Урал» – ЦСКА на стадионе «Екатеринбург – Арена» и ночная репетиция парада Победы.

ФК «Урал» на своей странице «ВКонтакте» напоминает, что болельщиков на территорию стадиона начнут пускать уже в 17:30. Перед началом матча их ждет крупная развлекательная программа – аквагрим, аттракционы и концерт Niletto.

А вот после окончания игры болельщикам стоит иметь в виду, что с 20:00 многие центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты по случаю репетиции парада.

Как уже писал «Новый День», будет ограничено движение по следующим улицам:

• по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

• по Репина, от проспекта Ленина до Малышева;

• по Татищева, от Репина до Мельникова;

• по 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

• по Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

• по Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

• по Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

• по Вайнера, от Антона Валека до проспекта Ленина;

• по Урицкого, от Антона Валека до площади 1905 года;

• по Володарского, от Антона Валека до площади 1905 года.

Кроме того, с 19:00 на время движения колонны военной техники к месту проведения репетиций и парада будут закрыты следующие участки улично-дорожной сети:

• улица Окраинная, от Палисадной до Дорожной;

• улица Палисадная, от Окраинной до 2-й Новосибирской;

• улица Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

• улица Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;

• улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

• пандусы транспортной развязки на улице Московской.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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