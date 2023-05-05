Куйвашев назначил ответственных за ликвидацию последствий пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по устранению последствий пожаров в муниципалитетах.

Руководителем группы назначен первый замгубернатора Алексей Шмыков, зампредседателя – замгубернатора Сергей Швинддт, ответственным секретарем – министр экономики области Руслан Садыков.

В составе группы – главный федеральный инспектор Михаил Богинский (экс-руководитель Свердловского СУ СКР), замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов и почти все профильные министры.

Также в составе группы – главы муниципальных образований, но не все, а только те, чьи территории в этом году уже пострадали от пожаров. Это Алексей Дорожкин (Байкаловский район), Андрей Клопов (Карпинск), Алексей Корелин (Махнёво), Алексей Никифоров (Ирбитский район) и Геннадий Макаров (Сосьва). Напомним, Геннадий Макаров накануне ушел в отставку. Его место, пока в статусе врио, занял замглавы Артем Киселев.

Как уже сообщал «Новый День», сильные пожары в Свердловской области прошли 25 апреля. В Сосьве огонь уничтожил около 130 жилых домов и лечебно-исправительную колонию. В Таежном (Махневский район) и Неустроево (Ирбитский район) сгорели несколько десятков домов. По решению областных властей, жилье в пострадавших населенных пунктах будет восстановлено до ноября текущего года. В Сосьве планируется построить многоквартирный дом для погорельцев, а также модульные индивидуальные дома. Всего на восстановление сгоревших домов в регионе планируется потратить 2 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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