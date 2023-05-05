В Екатеринбург прибыл «Эшелон Победы» (ФОТО)

Сегодня на Екатеринбургском железнодорожном вокзале встретили сдвоенный состав ретропоезда «Эшелоны Победы». Историческая реконструкция призвана воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах СССР встречали поезда победителей.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в этом году в регионах Прикамья и Урала с апреля курсируют сразу два ретро-состава во главе с раритетными паровозами ЛВ-123, ЛВ-355, Л-3111. На этой неделе они сделали остановки на станциях Гороблагодатская (Кушва), Каменск-Уральский, Нижний Тагил и Богданович. 5 мая эшелон прибыл в Екатеринбург.

«Эшелоны Победы» состоят из вагонов, которые были в эксплуатации в годы войны и сразу после нее. Это солдатская теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, санпропускник, кухня, хлебопекарня, электростанция. Экспонаты помогают получить наглядное представление о работе железнодорожного транспорта в годы войны: о воинских и военно-санитарных перевозках, истории эвакуации промышленных предприятий и населения. Можно зайти внутрь, послушать рассказ экскурсоводов, сделать памятные фото.

На открытых платформах поезда выставлены образцы исторической военной техники: легендарный танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, представлены станки довоенного и военного времени.

Впервые в этом году в один из эшелонов включен «вагон памяти» с фотогалереями участников войны: можно передать фотографии своих близких-фронтовиков для размещения на стендах экспозиции. Уже на следующих станциях их видят сотни земляков.

В 14-30 исторический эшелон отправится из Екатеринбурга дальше. Он сделает остановки в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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