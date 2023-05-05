Ретроавтомобили, недоступный парад и Shaman: что будет в Екатеринбурге 9 Мая

Екатеринбург, как и другие города России, отметит 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этот день с утра и до позднего вечера будут проходить митинги, концерты, выставки и другие мероприятия. «Новый День» изучил афишу и делится самым интересным.

Парад Победы

Традиционно парад на площади 1905 года начнется в 10 часов утра. Уже много лет посмотреть его с трибун могут только ветераны, чиновники и те, кто получил спецпропуска (обычно это высокие гости и сотрудники предприятий-спонсоров). Горожан выгоняют за периметр ограждений, подойти близко к главному проспекту не получится. В этом году на трибунах также будут члены семей участников СВО.

В ПАРАДЕ РПИМУТ УЧАСТИЕ ТЕХНИКА:

В центре Екатеринбурга можно будет посмотреть и московский парад Победы – трансляция на больших экранах начнется в 12 часов по местному времени.

Настоящая техника и вблизи будет в Верхней Пышме – там не будет тотальных ограничений для зрителей, посмотреть на танки дают всем. В этом городе на улицы выходит историческая техника, в том числе «Катюша» и Т-34, участвовавшие в Великой Отечественной войне. А еще на протяжении последних лет в небе устраивают авиашоу.

Бессмертный полк

В этом году от привычной акции отказались «по соображениям безопасности». Предлагается иной вариант участия – разместить портреты ветеранов на автомобилях. В ГИБДД уже сообщили, что не будут считать это нарушением ПДД. Но портрет не должен ограничивать обзор водителю. Наклейки рекомендуют размещать на заднем и боковых задних пассажирских стеклах и клеить с внутренней стороны машины, чтобы сберечь его от екатеринбургской грязи. Саму машину тоже рекомендуется предварительно помыть.

Выставка ретроавтомобилей и вальс Победы

Найти что-то интересное, связанное с войной, в центре Екатеринбурга можно будет на протяжении всего дня. Популярна всегда выставка ретроавтомобилей, на улице Пушкина выставят более десятка редчайших машин и мотоциклов отечественного, европейского и американского производства. Практически все машины добираются до точки своим ходом. Экспозиция будет работать с 11:30 до 14:00.

Вальс Победы – это всероссийский фестиваль, в Екатеринбурге танцоры, которые готовились заранее, выйдут на площадку перед УрГЭУ к 12 часам.

К 14 часам можно вернуться на площадь 1905 года – там откроется кинотеатр под открытым небом, фильмы военной тематики будут крутить до позднего вечера.

«Земляне» в парке Маяковского

Большая культурная программа ожидается в парке культуры и отдыха Маяковского. С полудня здесь начнут выступать городские коллективы: ансамбль танца и музыки «Иван да Марья», Уральский государственный русский оркестр под руководством дирижера Леонида Шкарупа, Екатерининский оркестр под руководством главного дирижера Сергея Царегородцева.

С 17 часов на сцене парка выступит московский солист Александр Альберт и духовой оркестр «Урал-Бэнд» под управлением Александра Павлова. Вместе музыканты исполнят песни Муслима Магомаева, Марка Бернеса, Дмитрия Хворостовского и другие композиции.

С 21:30 до 22:30 запланирован концерт группы «Земляне».

Shaman и фейерверк

Праздничный концерт в Историческом сквере начнется в 19:00. В этом году ведущий – актер театра и кино Сергей Холмогоров. На главной сцене будут выступать, читать стихи и петь песни десятки известных людей из Екатеринбурга и других городов. Хедлайнерами концерта станут Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Завершится день салютом и фейерверком на акватории городского пруда в 22:30. Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут работать до часа ночи.

Екатеринбург, Марина Иванова

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