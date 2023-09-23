Дебют новой думы, наступление ОРВИ и протест против полигона: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Предпоследняя неделя сентября запомнится началом работы Екатеринбургской городской думы VIII созыва, подъемом заболеваемости ОРВИ, громким заявлением Владимира Шахрина, а также протестом жителей Сысертского района против строительства крупного мусорного полигона.

Событие недели: начало работы новой гордумы

Минувшая неделя началась с торжественного события – вручения мандатов Екатеринбургской думы новоизбранным депутатам. А уже во вторник, 19 сентября, состоялось первое заседание VIII созыва. Депутаты избрали первого вице-спикера – им стал бывший вице-мэр Михаил Матвеев. Должность второго заместителя впервые появилась в думе, и это место занял бывший министр АПК Илья Бондарев. А вот выборы спикера решили отложить – на этом настояла фракция «Единой России».

Заявление недели: лидер «Чайфа» назвал Михаила Козырева* «людоедом»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассорился с музыкальным продюсером Мишей Козыревым (признан иноагентом). Причиной стало отношение Козырева* к покушению на Захара Прилепина. По мнению Шахрина, экс-ведущий «Нашего радио» превратился в «людоеда», который оправдывает насилие.

Скандал недели: жители Сысертского района против мусорного полигона

В среду в Сысерти прошла презентация проекта так называемого «экологического кластера» – места, куда хотят свозить бытовой мусор со всего Большого Екатеринбурга. Жителям ближайших сел такое соседство не нравится. Они вышли на стихийный протест с простыми деревянными крестами. «Мы не хотим умирать», – объяснили жители Сысертского района. Разместить мусорный полигон хотят на сельхозземлях, которые сейчас запущены. Местные полагают, что эта ситуация допущена специально.

Протест в Сысерти

Видео недели: директор школы 22 заявил, что его «оговорили»

Директор школы №22 Илья Смирнов, из которой за лето уволилось 12 учителей, заявил журналистам, что все педагоги уже набраны, и все уроки вернули в расписание, а также назвал информацию о его хамстве «наговором».

Брифинг в школе 22

Тенденция недели: среди детей растет заболеваемость ОРВИ

Количество закрытых на карантин детских коллективов на этой неделе увеличилось существенно. Так, в детсадах закрыто 19 групп (неделей ранее было закрыто две), в которых более 145 детей. В школах на карантине – 25 классов (неделей ранее было 18), в которых болеет 251 ученик.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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