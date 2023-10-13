Миллионным пассажиром «Уральских авиалиний» в Пулково стала учительница

Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировала первого миллионного пассажира в петербургском аэропорту Пулково с начала года. Им стала педагог Александра Перфильева из Хабаровского края. Она вылетала из Санкт-Петербурга в Екатеринбург на рейсе U6-173 с группой детей, которых сопровождала в образовательном туре.

Юбилейного пассажира поздравили сотрудники авиакомпании и аэропорта. Александра Перфильева получила сертификат на два бесплатных авиабилета на рейсы «Уральских авиалиний» по России и фирменную футболку Пулково. Когда стало понятно, что миллионная пассажирка – руководитель группы детей, то ребятам тоже подготовили подарки. От авиакомпании школьники получили фирменные дорожные наборы и взлетную карамель, а символ «Пулково» МасКот подарил им пеналы.

«Этот год очень богат на события: 28 декабря будет 30 лет авиакомпании, 12 марта исполнилось 5 лет представительству «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербурге, и третий год подряд отмечаем миллионного пассажира, что уже стало доброй традицией. Причем в 2021 году мы зарегистрировали миллионного пассажира в декабре, в прошлом – в ноябре, в этом году торжественное событие наступило еще на месяц раньше. «Уральские авиалинии» имеют обширную полетную программу из Санкт-Петербурга, а Пулково – один из наших базовых аэропортов. И мы рады, что совместными усилиями получается развивать воздушное сообщение», – отметила генеральный представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербурге. Елена Икчурина.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» является надежным партнером «Пулково». С начала года входит в топ-5 лидеров по объему перевозок в аэропорту. Уверены, что авиакомпании удастся сохранить ведущие позиции. Растущий пассажиропоток является этому подтверждением. Желаем новых открытий, новых направлений!» – добавил директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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