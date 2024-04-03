Матчи «Автомобилиста» в полуфинале Кубка Гагарина покажут на большом экране

Хоккейный клуб «Автомобилист» сегодня начинает серию с магнитогорским «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина. Первые две игры состоятся в Магнитогорске.

В Екатеринбурге выездные матчи «Автомобилиста» можно посмотреть в кинотеатре. Как сообщили в пресс-службе клуба, 3 и 5 апреля в «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь» покажут прямые трансляции хоккейных поединков. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра.

Кроме того, первый матч «Металлург» – «Автомобилист» сегодня в прямом эфире покажет телеканал ОТВ.

Екатеринбургский «Автомобилист» впервые в своей истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф команда Николая Заварухина выбила казанский «Ак Барс», во втором раунде – петербургский СКА.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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