Обнять, успокоить, отвлечь – как «мамы на час» помогают больным детям (ВИДЕО)

В Екатеринбурге возобновился проект «Мама на час»: под вниманием добровольцев находятся самые маленькие пациенты областной детской клинической больницы № 1, которые остались на время лечения без сопровождения родителей. Так, годовалая Осия, у которой еще неделю назад была высокая температура, сейчас улыбается и идет на поправку благодаря заботе «мамы».

Мама на час

На данный момент за девочкой ухаживает волонтер Оксана, которая совсем недавно стала бабушкой. «Так как у меня маленькая внучка, я очень прониклась этой историей. Думала, как так, в семьях дети живут в такой любви и заботе, а в больнице они абсолютно одни. У меня сразу сердце откликнулось. Подумала, хотя бы раз в неделю я смогу помогать персоналу с этими маленькими детьми. У меня график скользящий – 2/2. Поэтому получается уделять время и внучке, и семье, и какой-то определенный день в неделе выделить на Осию», – поделилась собеседница «Нового Дня».

По словам заместителя главной медицинской сестры по педиатрии ОДКБ Натальи Карпинской, пациенты, находясь под присмотром, отвлекаются от процесса лечения и даже в какой-то мере быстрее выздоравливают. Кроме того, благодаря добровольцам медсестра успевает заботиться обо всем отделении, а это как минимум 20 пациентов. Общий уход не требует от волонтеров медицинского образования: достаточно почитать ребенку книжку, стихи, порисовать с ним или спеть песню.

В случае с маленькой Осией требуется внимание немного иного характера: Оксана помогает покормить девочку, поменять ей подгузники, последить за капельницей и аппаратами, которые подключены к ребенку. «Я так поняла, что была операция на сердце. В прошлый раз у девочки кислород был в трубочке через носик, сейчас он поступает с помощью кислородной палатки. Когда я ее взяла и прижала к себе, она так обмякла, успокоилась и сразу же уснула. То есть ребенку, конечно, стало легче. Мама уехала, у нее нет возможности все время проводить с девочкой. Неделя прошла, и она такая активная, разговаривает, улыбается – сразу видно, что ребенок идет на поправку», – рассказала Оксана.

Чем болеют дети, и есть ли у них родители – не имеет никакого значения для добровольцев. «Дети в больнице абсолютно разные – и это совсем неважно. Мы приходим и смотрим, в чем конкретно ребенок нуждается, и какая помощь от нас требуется. В прошлый раз я собиралась к другому ребенку, а его выписали. Куда есть потребность – туда и пойду», – добавила собеседница агентства.

По словам постовой сестры милосердия Екатерины Непочатовой, волонтеры во время сопровождения маленьких пациентов прислушиваются к рекомендациям лечащих врачей: «Не все же мамы – медики. Кто-то может понять медицинские нюансы, кто-то не очень, но тем не менее все мамочки могут помочь своему ребенку в больнице, в том числе «мама на час» тоже может облегчить, сделать более комфортным пребывание ребенка в больнице. Если требуется следить за капельницей, мы об этом сообщаем добровольцам, если ребенок на кислороде, мы просим, чтобы внимательно следили за сатурацией и за тем, чтобы трубочка не выскочила из носа. Добровольцы учитывают это».

Хоть проект и называется «Мама на час», волонтеры по мере возможности уделяют детям все свободное время. Некоторым пациентам нужен круглосуточный уход, в связи с чем добровольцы составляют для себя определенное расписание: один дежурит с 9 утра до 12, другой – с 12 до 15, третий – с 15 до 18. «Нужно понимать, что добровольцы – это народ работающий, у них много своих забот: семейных, рабочих и других. Они помогают нам в свободное время от своей основной деятельности, каждый столько, сколько позволяет его график. Для сопровождения одного ребенка в течение 10-12 дней нужно примерно 30-40 человек в круглосуточном режиме. Поэтому должна быть большая команда», – сообщила руководитель детского направления Православной службы милосердия Елена Борщик. По ее словам, на данный момент в проекте задействованы 67 человек. Поскольку сопровождать детей нужно не только в областной детской больнице, но и в других лечебных учреждениях города, требуется помощь нескольких сотен человек.

«Нам нужны добровольцы, которые могут творчески проводить досуговые и развивающие мероприятия с детьми. Больница – место невеселое, поэтому с ребенком стоит почитать книжки, посмотреть мультики, порисовать, полепить из пластилина, поговорить о добром и светлом. Когда у нас настроение веселое – мы быстро выздоравливаем. Хочется сделать все, чтобы наши дети быстрее выздоравливали», – отметила Елена Борщик.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube