Букмекеры сделали прогноз на матч «Автомобилист» – «Металлург»

В Екатеринбурге сегодня состоится четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Металлургом». Все билеты на игру проданы.

Судя по прогнозам букмекеров, у обеих команд равные шансы на победу. «Фонбет», Pari и «1хСтавка» с минимальным перевесом отдают предпочтение «Автомобилисту». На успех екатеринбуржцев предлагается сделать ставку с коэффициентом 2,45, «Магнитка» котируется с коэффициентом 2,55. «Лига ставок» и Winline также ставят на победу «Автомобилиста», а BetBoom – на «Металлург».

Напомним, в серии до четырех побед «Магнитка» ведет со счетом 2:1. Предыдущая встреча команд в Екатеринбурге завершилась вничью в основное время, а победитель определился в овертайме.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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