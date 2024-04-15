В спортбарах Екатеринбурга не осталось свободных мест: все смотрят хоккей

Сегодня в Магнитогорске состоится решающий седьмой матч между «Автомобилистом» и «Металлургом» за выход в финал Кубка Гагарина. Начало игры в 19:00.

В Екатеринбурге посмотреть хоккей на большом экране можно в кинотеатре «Синема Парк» в ТРЦ «Алатырь». Трансляция будет идти сразу в двух залах, еще можно купить билеты по 450 рублей.

Городские спортивные бары сегодня тоже объявили хоккейный вечер. За пять часов до игры почти все столики в популярных питейных заведениях были уже забронированы. Попытать счастья можно еще в нескольких районных барах. «Все хорошие места для трансляции уже заняты, но у нас осталось несколько свободных столиков на 2-3 места», – рассказали в баре «Три толстяка» на Московской. «У нас будет идти трансляция хоккея на двух этажах. Мы еще принимаем заявки на бронирование столиков, депозит – 1500 рублей на человека», – сообщили агентству в ресторане Royal на Уралмаше. «Хоккей показываем, но все места уже заняты», – ответил администратор ресторана Bukowski Grill.

Полуфинальная серия «Автомобилист» – «Металлург» стала самой результативной в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Раунд длится до четырех побед, после шести матчей счет равный: 3-3. Обе команды показывают зрелищный атакующий хоккей. В четвертом матче серии «Автомобилист» совершил героический камбэк, отыгравшись с 0:3 и одержав победу со счетом 5:3. В шестом матче «Автомобилист» уверенно переиграл «Магнитку», забив пять шайб.

Победитель седьмого матча проходит в финал, где сразится за Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом». Проигравшая команда закончит сезон.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube