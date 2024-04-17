Повышение штрафов за неоплату парковок одобрили в профильном комитете заксобрания

Законопроект об увеличении штрафов за уклонение от оплаты парковок в Екатеринбурге областные депутаты рассмотрят уже в следующий вторник. Профильный комитет заксобрания уже одобрил такой проект решения.

«Комитет рекомендовал законодательному собранию принять проект закона об увеличении штрафов за неоплату пользования платной парковкой, а именно – парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Планируется установить штрафы в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей», – цитирует пресс-служба председателя комитета по законодательству и общественной безопасности Евгения Старкова. Ожидается, что на пленарном заседании 23 апреля заксобрание примет этот законопроект сразу в трех чтениях.

Напомним, сейчас штраф для водителей, которые бесплатно ставят свои машины на платные муниципальные парковки, составляет от 1000 до 3000 рублей. Штраф в 1000 рублей может быть начислен автоматически, если нарушитель попал на камеру.

Как уже писал «Новый День», в конце 2023 года заместитель главы города Андрей Корюков рассказывал, что мэрия выходит с предложением увеличить штрафные санкции за парковку без оплаты и парковку в неположенном месте – тем более что территория платных парковок в городе будет только увеличиваться. «С 2024 года у нас будет активное взаимодействие с системой ГИБДД по идентификации тех, кто не платит за парковку. Если будут более высокие штрафы и эвакуация транспорта, люди автоматически начнут платить. Результаты нашей работы, наверное, пока не очень видны, но организационные меры принимаются», – пояснил чиновник депутатам гордумы.

Первые платные парковки в Екатеринбурге заработали в мае 2014 года. Власти установили плату за стоянку машины в размере 30 рублей в час – и с тех пор она не менялась. С 2022 года мэрия начала рассылку штрафов за неоплату парковок в автоматическом режиме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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