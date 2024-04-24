В больнице Первоуральска придумали, как решить кадровый вопрос

В Первоуральской городской больнице смогли решить главную проблему современного здравоохранения и победить кадровый голод. За последний год штат пополнился 17 врачами и пятью сотрудниками среднего звена. В медучреждении, где два года назад сменился главврач, привлекают молодых специалистов не только благодаря целевым направлениям.

«Конечно, определенные надежды на «целевиков» есть. Но помимо того, мы постоянно заявляем о себе на всех информационных мероприятиях, которые проводят для выпускников медицинских учебных заведений. Мы разработали программы финансовой стимуляции молодых врачей и медсестер. У нас есть возможность предоставлять служебное жилье или выплачивать дополнительные средства на аренду. У нас работает программа наставничества, и за каждым начинающим специалистом прикреплен опытный сотрудник», – рассказал главный врач Первоуральской городской больницы, главный внештатный специалист по паллиативной помощи свердловского минздрава Александр Рожин.

Он объяснил, что в прошлом году удалось договориться с УГМУ, что на базе больницы будут организованы три кафедры – урологии, травматологии и хирургии. «Фактически это будет настоящая практическая учебная медицина: студенты, ординаторы, курсанты получат необходимые навыки, будут оказывать помощь практикующим врачам, будет проведен академический разбор деятельности и течения лечебного процесса. Это процесс преемственности. Для нас это дополнительные руки, статус, возможность внедрения новых технологий», – добавил он.

Александр Рожин объяснил, что молодым специалистам есть на чём работать. Ежегодно медучреждение участвует в федеральных и областных программах по обновлению оборудования. Тут есть современные аппараты УЗИ, компьютерный и магниторезонансный томографы, эндоскопическое оборудование. Проводятся ремонты зданий городской больницы Первоуральска, по словам Рожина, порядка 10 в год (а всего их 52).

«Сейчас идет ремонт городских поликлиник № 1 и № 2, зданий корпусов амбулаторной службы в Староуткинске, Новоуткинске, Билимбае. Заканчиваем проектные работы на ремонт операционного блока, реанимации и приемного покоя в хирургическом корпусе, проектные работы на ремонт травмпункта с лабораторией. Также будем проводить благоустройство на территории медгородка, включая ремонт проездов. Это то, что финансируется по федеральным и областным программам. Много работ проводим за свой счет. Выделение средств на эти цели – во многом личная заслуга нашего губернатора Евгения Куйвашева и министра здравоохранения региона Андрея Карлова, который одобрил и согласовал программу обновления материально-технической базы. Конечно, есть еще и благотворительная помощь наших партнеров, промышленных предприятий городского округа – ПНТЗ, «Хромпик», «Динур», «Уралтрубпром», – подчеркнул Александр Рожин.

Так, совместно с Первоуральским новотрубным заводом больница организует медицинский центр на базе промпредприятия. При этом медики будут оказывать помощь не только заводчанам. «Здание медцентра примыкает к территории ПНТЗ и располагает отдельным входом для горожан, которые также смогут получать необходимую помощь. Сейчас мы находимся в диалоге с другими заводами, чтобы на их площадках также открыть медцентры – есть желание более плотно заняться возрождением промышленной «цеховой» медицины, которая доказала свою востребованность и эффективность в советские годы. В данном вопросе в нашем регионе, как раз разработана минздравом и активно протекает программа «Добро на предприятие», – объяснил Рожин.

Добавим, что сейчас за амбулаторной службой городской больницы Первоуральска закреплены более 120 тысяч человек, а по ряду направлений стационарной (офтальмология, отоларингология, хирургия, акушерство, гинекология, травматология, урология) – весь Западный управленческий округ.

«Создана единая информационная система, где есть вся информации о состоянии пациента, анализах, создаются все условия для удобной записи к специалистам в формате единого окна. Мы должны обеспечить учет всех пациентов в зоне нашего обслуживания, выявить вредные факторы, которые оказывают влияние на организм, выявить заболевание на ранней стадии и оказать необходимое лечение. Часть заболеваний удается обнаружить в ходе диспансеризации и запущенного в феврале этого года проекта «Контроль здоровья». Эта, по сути, та же диспансеризация, только с расширенным комплексом обследования, включая онкоскрининги и проверки репродуктивного здоровья», – добавил Александр Рожин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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