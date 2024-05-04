В мэрии назвали ситуацию в Екатеринбурге «природной ЧС»

Администрация Екатеринбурга вывела на улицы десятки единиц спецтехники для борьбы с последствиями вчерашних и сегодняшних снегопадов. Ситуацию в мэрии оценивают как «природную ЧС».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по состоянию на 10:00 в Екатеринбурге выпало 8 мм снега. По предварительным прогнозам, снегопад продолжится до 16 часов 4 мая. При этом температура воздуха в ночь с 4 на 5 мая может опуститься до -4 С, таким образом, на дорогах возможно образование ледяной корки.

Ночью для борьбы со снегом были задействованы 19 комбинированных дорожных машин и 32 трактора МТЗ, всего – более 50 единиц техники в зимнем обвесе. Это специальный резерв, который коммунальщики держат на случай именно такой непогоды. Для предотвращения скользкости на обработку проезжих частей использовано около 50 тонн ПГМ.

Днем борьбу со снегом продолжают 34 КДМ, 27 тракторов МТЗ, 8 фронтальных погрузчиков и 5 грейдеров, всего около 80 единиц техники. Для посыпки дорог подготовлено 50 тонн ПГМ. Дорожные рабочие в ручном режиме расчищают подходы к перекресткам и остановки общественного транспорта. Специальные бригады ведут мониторинг работы светофоров, а также следят за тем, чтобы вовремя предотвратить падение деревьев, отяжеленных снежными массами.

Напомним, аномально сильные снегопады в регионе начались сегодня ночью. Было нарушено энергоснабжение городов и сел в юго-западной части Свердловской области. Нарушения в основном локализованы в Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском, Сысертском районах, а также пригородах Екатеринбурга. Основная причина – обрыв проводов ЛЭП из-за налипания мокрого снега и падения деревьев. Дороги засыпаны снегом, местами высота снежного покрова составила более 10 см, наблюдается метель. Некоторые трассы перекрыты. В Первоуральске снова пропала вода в жилых районах. На железной дороге задерживаются пассажирские поезда. Ликвидация последствий стихии находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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